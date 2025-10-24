 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Оперштаб развернули в Красногорске после удара БПЛА по жилому дому

Сюжет
Военная операция на Украине

Оперативный штаб развернули после удара дрона по жилому дому в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске, сообщил глава города Дмитрий Волков в телеграм-канале.

Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Политика
Белгород

Губернатор региона Андрей Воробьев пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.

В Ростовской области в ночь на 24 октября отражена массированная воздушная атака, сбиты БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Около 1,5 тыс. человек остались без света из-за атаки БПЛА.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Авторы
Теги
Полина Минаева
атака дронов Красногорск Дмитрий Волков оперативный штаб
