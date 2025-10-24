Михалков объяснил выбор названия для фильма «Утомленные солнцем»

Режиссер Никита Михалков рассказал, что название его фильма «Утомленные солнцем» родилось по аналогии с романом американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и одноименным художественным фильмом 1939 года. Об этом он рассказал во время мастер-класса в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК, передает ТАСС.

«Мне очень понравилось название фильма «Унесенные ветром», схожую стилистическую конструкцию я использовал в фильме — «Утомленные солнцем», — отметил Михалков.

«Утомленные солнцем» — российско-французский фильм 1994 года. Лента получила сразу две крупные международные награды: Гран-при 47-го Каннского фестиваля в 1994 году и «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 1995-м. По российскому телевидению картину впервые показали 21 октября 1995 года — в 50-летний юбилей Михалкова.

В 2025 году в его 80-летие президент Владимир Путин наградил Михалкова орденом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.