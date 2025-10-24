 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Самолет ВВС потерпел крушение в США

Самолет Skyraider II ВВС США потерпел крушение в Оклахоме

В американском штате Оклахома самолет модели OA-1K Skyraider II ВВС США потерпел крушение, сообщила Национальная гвардия штата, передает Fox 25.

На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США, говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

На момент инцидента самолет выполнял тренировочную миссию.

Появились кадры с выкатившимся в море самолетом в Гонконге
Общество

В октябре в американском городе Форт-Уэрт в Техасе разбился самолет.

Пожарная служба Форт-Уэрта подтвердила, что крушение произошло недалеко от гражданского аэродрома Хикс. На месте падения загорелось несколько полуприцепов.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
авиакатастрофа ВВС США Оклахома
Материалы по теме
Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество
В Калифорнии возле пляжа разбился вертолет
Общество
Вертолет Трампа экстренно сел в Британии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Освобожденный из СИЗО французский велосипедист покинул Россию Политика, 04:35
Ударят ли новые санкции против банков по платежам бизнеса и гражданПодписка на РБК, 04:27
Самолет ВВС потерпел крушение в США Политика, 04:15
В Госдуме пояснили, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату Экономика, 04:06
В Белом доме назвали строительство бального зала «приоритетом Трампа» Политика, 03:20
Суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн руб. Общество, 03:17
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину Политика, 02:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием» Политика, 02:42
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В аэропорту Волгограда приостановили рейсы Политика, 02:12
ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы Политика, 02:01
Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией Политика, 01:24
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00