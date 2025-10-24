Самолет ВВС потерпел крушение в США
В американском штате Оклахома самолет модели OA-1K Skyraider II ВВС США потерпел крушение, сообщила Национальная гвардия штата, передает Fox 25.
На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США, говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
На момент инцидента самолет выполнял тренировочную миссию.
В октябре в американском городе Форт-Уэрт в Техасе разбился самолет.
Пожарная служба Форт-Уэрта подтвердила, что крушение произошло недалеко от гражданского аэродрома Хикс. На месте падения загорелось несколько полуприцепов.
