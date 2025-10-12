 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Техасе разбился самолет

В американском городе Форт-Уэрт, расположенном в северо-восточной части штата Техас, разбился самолет, сообщило местное подразделение телеканала Fox 4.

Пожарная служба Форт-Уэрта подтвердила, что крушение произошло недалеко от гражданского аэродрома Хикс. На месте падения загорелись несколько полуприцепов.

Более подробной информации об авиакатастрофе, возможных жертвах и пострадавших пока нет.

Фото:Минобороны России / ТАСС

В ночь на 12 октября вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния. Вертолет разбился на шоссе Тихоокеанского побережья — перед курортом Waterfront Beach Resort в Хантингтон-Бич. На борту находились два человека, оба выжили. Еще трое на улице получили ранения, все они были доставлены в больницу.

