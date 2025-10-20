 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Появились кадры с выкатившимся в море самолетом в Гонконге

В Гонконге самолет после приземления выкатился в море, есть погибшие

Появились кадры с выкатившимся в море самолетом в Гонконге
Video

В Сети появились кадры из Гонконга, где грузовой самолет Boeing 747 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы прямо в море. Он принадлежит турецкой авиакомпании ACT Airlines и выполнял рейс по поручению Emirates.

На кадрах видно, что воздушное судно полностью находится в воде, вокруг него обломки. Кроме того, у борта отломилась хвостовая часть.

Авария произошла в ночь на 10 октября. Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга и частично оказался в море. Самолет «внезапно отклонился влево» после приземления. Попутно он столкнулся с патрульной машиной службы безопасности аэропорта.

В Гонконге грузовой Boeing выкатился с посадочной полосы в море
Общество

В результате происшествия погибли два сотрудника, находившиеся в машине. Одного из них достали мертвым из воды, второго нашли на месте происшествия, он умер позже в больнице. Все четверо членов экипажа самолета не пострадали.

Среди версий — погодные условия, состояние взлетно-посадочной полосы, состояние самолета и ошибка экипажа.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Самолеты море видео Гонконг
