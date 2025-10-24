В Госдуме пояснили, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату

Шестидневная рабочая неделя в конце октября — начале ноября не приведет к увеличению заработной платы, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», — отметила Бессараб.

По ее словам, при окладной форме зарплаты рабочие часы в зависимости от количества рабочих дней стоят по-разному, поэтому «заработная плата будет равномерно распределяться по месяцам».

По-другому высчитывается зарплата при сдельной оплате труда — в этом случае все зависит от количества выпускаемой продукции, заявила депутат. «Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — добавила Бессараб.

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Это государственный нерабочий праздничный день. Если он выпадает на субботу или воскресенье, предусмотрен перенос выходного. В 2025 году 4 ноября приходится на вторник. В соответствии с утвержденным производственным календарем, 1 ноября (суббота) будет сокращенным рабочим днем. Далее последуют три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го — и станут самыми долгими за многие годы.

Министр напомнил, что в последние годы власти за счет переноса выходных стараются сделать так, чтобы 31 декабря россияне отдыхали. По словам Котякова, 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.