 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В Госдуме пояснили, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату

Депутат Бессараб: шестидневная рабочая неделя не приведет к увеличению зарплаты

Шестидневная рабочая неделя в конце октября — начале ноября не приведет к увеличению заработной платы, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», — отметила Бессараб.

Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

По ее словам, при окладной форме зарплаты рабочие часы в зависимости от количества рабочих дней стоят по-разному, поэтому «заработная плата будет равномерно распределяться по месяцам».

По-другому высчитывается зарплата при сдельной оплате труда — в этом случае все зависит от количества выпускаемой продукции, заявила депутат. «Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — добавила Бессараб.

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Это государственный нерабочий праздничный день. Если он выпадает на субботу или воскресенье, предусмотрен перенос выходного.

В 2025 году 4 ноября приходится на вторник. В соответствии с утвержденным производственным календарем, 1 ноября (суббота) будет сокращенным рабочим днем. Далее последуют три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го — и станут самыми долгими за многие годы.

Министр напомнил, что в последние годы власти за счет переноса выходных стараются сделать так, чтобы 31 декабря россияне отдыхали. По словам Котякова, 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Госдума заработная плата рабочая неделя Светлана Бессараб
Материалы по теме
Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
Общество
Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели
Экономика
В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Освобожденный из СИЗО французский велосипедист покинул Россию Политика, 04:35
Ударят ли новые санкции против банков по платежам бизнеса и гражданПодписка на РБК, 04:27
Самолет ВВС потерпел крушение в США Политика, 04:15
В Госдуме пояснили, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату Экономика, 04:06
В Белом доме назвали строительство бального зала «приоритетом Трампа» Политика, 03:20
Суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн руб. Общество, 03:17
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину Политика, 02:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием» Политика, 02:42
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В аэропорту Волгограда приостановили рейсы Политика, 02:12
ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы Политика, 02:01
Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией Политика, 01:24
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00