Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне шатдауна задалась вопросом о сумме, потраченной США на поддержку Украины.
«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?» — написала она в своем телеграм-канале, прокомментировав сообщение CNN, что федеральные служащие США выстраиваются в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.
Россия неоднократно выступала против выделения странами Запада военной помощи Киеву, так как считает что поставки оружия только затягивают конфликт.
Шатдаун — приостановка работы госорганов США из-за непринятия бюджета конгрессом.
Сенат США 22 октября в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. Без него не может закончиться шатдаун, который длится с начала октября.
Накануне Axios сообщил, что Трамп за время своего пребывания у власти поставил новый рекорд по количеству дней шатдаунов.
