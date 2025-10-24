 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием»

Захарова поинтересовалась, сколько коробок с питанием стоит помощь США Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне шатдауна задалась вопросом о сумме, потраченной США на поддержку Украины.

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?» — написала она в своем телеграм-канале, прокомментировав сообщение CNN, что федеральные служащие США выстраиваются в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.

Россия неоднократно выступала против выделения странами Запада военной помощи Киеву, так как считает что поставки оружия только затягивают конфликт.

Шатдаун — приостановка работы госорганов США из-за непринятия бюджета конгрессом.

Сенат США 22 октября в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. Без него не может закончиться шатдаун, который длится с начала октября.

Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Накануне Axios сообщил, что Трамп за время своего пребывания у власти поставил новый рекорд по количеству дней шатдаунов.

