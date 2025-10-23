Первая за 500 лет молитва короля Британии и папы римского. Фоторепортаж
Король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в Италию с визитом 22 октября, чтобы отпраздновать Юбилейный, или Святой год. Традиция его празднования восходит к Священному писанию и повелению Бога праздновать Юбилейный год как время отдыха земли и ее сельскохозяйственных работников и освобождения рабов. Современной Католической церковью Святой год празднуется раз в 25 лет, нынешний отмечается с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года, его девизом выбраны «Паломники надежды». Во время праздника верующие могут получить полное отпущение грехов.
Королевская чета прилетела в аэропорт Рима. Визит состоялся на фоне скандала с младшим братом Карла III принцом Эндрю, который был вынужден отказаться от ряда почетных титулов после обвинения в участии в изнасиловании и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, причастным к торговле людьми и вовлечению в сексуальную эксплуатацию.
Королевский визит и литургия изначально были запланированы на апрель 2025 года, но их пришлось перенести из-за болезни папы римского Франциска. Событие должно было быть приурочено к десятилетнему юбилею публикации второй энциклики Франциска под названием Laudato si’ («Хвала Тебе»), которая описывала последствия изменения климата и предположительно вдохновила участников Парижской конференции 2015 года установить в качестве цели ограничение роста температуры на планете до 1,5°С.
Главным событием визита является совместная литургия папы Льва XVI и Карла III. Номинально король Великобритании является главой Церкви Англии. Нынешняя литургия — первое совместное богослужение глав двух церквей со времен Реформации почти 500 лет назад, когда англиканская церковь откололась от католической.
Разрыв между Римско-католической и Англиканской церквями произошел в 1534 году, когда при короле Генриха VIII в Англии был принят Акт о супрематии (то есть первенстве). Причиной для Реформации стало нежелание тогдашнего папы римского утвердить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской, чтобы монарх смог жениться на Анне Болейн. Став главой самостоятельной церкви, король смог наконец развестись.
Регент префектуры папского дома Леонардо Сапиенца приветствует Карла III.
Для богослужения был выбран текст, написанный святым Амвросием Медиоланским, который жил в IV веке. Перевод осуществил Ньюмен Джон Генри, который, будучи англиканским священником, в середине жизни перешел в католичество.
Перед литургией у короля была личная аудиенция с папой.
В публикации официального медиа Святого Престола встречу лидеров Церкви Англии и Римской католической церкви назвали «Мостом между двумя конфессиями».
Это первая встреча Карла III с папой римским Львом XVI со момента избрания последнего.
Литургия проходила в Сикстинской капелле — одном из красивейших зданий Ватикана. Капеллу построили в 1473–1481 годах, а в начале XVI века ее потолок расписал Микеланджело Буонарроти, создав ряд изображений сцен из Книги Бытия, в том числе знаменитое «Сотворение Адама». За спинами собравшихся фреска «Страшный суд».
Со стороны Англиканской церкви во время литургии председательствовал архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл — второй по старшинству лидер Англиканской церкви (после архиепископа Кентерберийского).
Также на экуменической литургии двух церквей присутствовали Архиепископ Вестминстера Винсент Джерард Николс и Архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга Лео Кёшли.
Во время литургии богословские пения исполнялись совместно членами хора Сикстинской капеллы и представителями двух королевских хоров. Также в храме звучал орган.
Также при встрече лидеры церквей обменялись символическими титулами. Карл III получил звание «Royal Confrater» (то есть Королевский брат или товарищ) Базилики Святого Павла за городскими стенами. Лев XIV стал «Папским братом» капеллы Святого Георгия в Виндзорском замке.
