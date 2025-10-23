Первая за 500 лет молитва короля Британии и папы римского. Фоторепортаж

Король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в Италию с визитом 22 октября, чтобы отпраздновать Юбилейный, или Святой год. Традиция его празднования восходит к Священному писанию и повелению Бога праздновать Юбилейный год как время отдыха земли и ее сельскохозяйственных работников и освобождения рабов. Современной Католической церковью Святой год празднуется раз в 25 лет, нынешний отмечается с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года, его девизом выбраны «Паломники надежды». Во время праздника верующие могут получить полное отпущение грехов.