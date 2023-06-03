Суд во Франции дал священнику 20 лет за изнасилования детей и домогательства

Суд во Франции дал священнику 20 лет за педофилию

Суд присяжных департамента Вандея на западе Франции приговорил священника Пьера де Майяра к 20 годам лишения свободы за изнасилования и сексуальные домогательства в отношении 27 несовершеннолетних, передает Tf1info.

Присяжные рассматривали дело 55-летнего де Майяра с 22 мая и вынесли приговор накануне. Его признали виновным в четырех изнасилованиях, а также в домогательствах.

Кроме того, после освобождения осужденный будет находиться под судебным надзором в течение еще десяти лет. Суд запретил ему осуществлять деятельность, связанную с детьми. а также проживать в Вандее и соседнем департаменте Приморская Шаранта.

Дело в отношении де Майяры завели в октябре 2020 года, через три месяца после того, как в полицию поступили две первые жалобы. В ходе расследования число жертв росло: всего за 2020 год прокуратура нашла 19 жертв. Впоследствии обвинение выяснило, что от действий священника пострадали еще восемь человек.

В период, когда происходили эти события, Пьер де Майяр служил в монастыре Нотр-Дам-дю-Розер в Сен-Жермен-де-Пренсе в Вандее. Его жертвами стали 16 мальчиков и 11 девочек в возрасте от 12 до 15 лет, установило следствие.

Священническое братство Святого Пия X, к которому принадлежит де Майяр, инициировало гражданский иск в рамках этого разбирательства, пишет телеканал. Католическая церковь не признает это объединение.

Священническое братство Святого Пия X — это международное католическое объединение священников-традиционалистов. Последователи этого направления убеждены в необходимости сохранять традиции и обычаи, формы богослужения и церковное учение принятые до Второго Ватиканского собора (1962-1965 годы).

Защита де Майяра сообщила, что священник раскаялся в содеянном и решил не обжаловать приговор.