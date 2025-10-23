В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях
Из-за упавшего на пути человека на южном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Как передает корреспондент РБК, в самом метрополитене прозвучало объявление о том, что движения поездов нет на участке Автозаводская — Орехово. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом. На платформе столпились много людей, которые сейчас расходятся.
Накануне, 22 октября, в Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии возникло задымление. В пресс-службе рассказали, что сотрудница метро огнетушителем потушила тлевшую на небольшом участке шпалу.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов