Общество⁠,
0

В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях

Фото: Яна Мордвинцева / РБК
Фото: Яна Мордвинцева / РБК

Из-за упавшего на пути человека на южном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как передает корреспондент РБК, в самом метрополитене прозвучало объявление о том, что движения поездов нет на участке Автозаводская — Орехово. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом. На платформе столпились много людей, которые сейчас расходятся.

Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5%
Общество
Фото:пресс-служба Московского метрополитена

Накануне, 22 октября, в Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии возникло задымление. В пресс-службе рассказали, что сотрудница метро огнетушителем потушила тлевшую на небольшом участке шпалу.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Метро Москва Замоскворецкая линия
