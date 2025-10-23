В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях

Фото: Яна Мордвинцева / РБК

Из-за упавшего на пути человека на южном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как передает корреспондент РБК, в самом метрополитене прозвучало объявление о том, что движения поездов нет на участке Автозаводская — Орехово. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом. На платформе столпились много людей, которые сейчас расходятся.

