Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5%

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Среднесуточный пассажиропоток Московского метрополитена в 2025 году увеличился на 1,5%, при этом ежедневно 18,7 тыс. поездок совершают новые пассажиры. Об этом в телеграм-канале столичного дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, Московский метрополитен остается «главной транспортной артерией столицы». Он отметил, что темпы строительства метро в Москве — одни из самых высоких в мире и самые быстрые среди европейских и американских метрополитенов.

Так, с 2011 года сеть метро в Москве увеличилась почти в 1,7 раза, а количество станций, включая МЦК, достигло 306. Более 90% жителей столицы живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса Москвы.

Столичные власти отмечают, что расширение метро снижает нагрузку на улично-дорожную сеть и способствует сокращению времени поездок на общественном транспорте. По словам Ликсутова, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, город продолжит развитие «лучшей в мире транспортной системы» в рамках текущих проектов метрополитена.

Теги
Московский метрополитен пассажиропоток Максим Ликсутов Москва
