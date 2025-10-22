 Перейти к основному контенту
0

Метро объяснило сообщения о задымлении на «Текстильщиках» тлеющей шпалой

Сюжет
Новости Москвы

Метро объяснило сообщения о задымлении на «Текстильщиках» тлеющей шпалой
Video

В Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии сотрудница метро огнетушителем потушила тлеющую шпалу, сообщили РБК в пресс-службе столичного метрополитена.

Шпала тлела на небольшом участке, и помощь экстренных служб не потребовалась. Движение на линии стабильно, а безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

Утром 22 октября очевидцы сообщили телеграм-каналу «Осторожно, Москва» о задымлении на «Текстильщиках». По его данным, в результате поезд остановился в тоннеле.

В метро Москвы объяснили задержки поездов на серой ветке
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее, 19 октября, в московском метро пассажир привел в действие пиротехническое изделие между станциями «Юго-Западная» и «Тропарево». После инцидента был задержан мужчина 1972 года рождения.

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Метро Москва Текстильщики огнетушитель
