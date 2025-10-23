 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

С экс-замгубернатора Ростовской области взыскали более 160 млн руб.

С экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева взыскали более 160 млн руб.
Виталий Кушнарев
Виталий Кушнарев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск о взыскании в доход государства свыше 160 млн руб. с бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его жены Оксаны Кушнаревой, сообщает «РБК Ростов».

Суд постановил обратить в доход Российской Федерации изъятые у Кушнарева «полученные из не предусмотренных законом источников» 102,2 млн руб. и взыскать с супругов еще 63,5 млн руб. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Имущество экс-замглавы Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Общество
Виктор Стригунов

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК). По данным следствия, в октябре 2024 года он потребовал у директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. в обмен на беспрепятственную приемку работ по строительству и ремонту дорог региона в рамках госконтрактов.

Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года, а с 2021 по 2024 год был депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки — 27 млн руб. В апреле суд в Москве арестовал недвижимость его семьи на сумму 276,5 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Виталий Кушнарев Ростовская область Ростов-на-Дону суд
Материалы по теме
Осужденному за взятки экс-мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО
Общество
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке
Политика
Суд продлил срок ареста Тимура Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
От беглецов из СИЗО на Урале потребовали возместить расходы на поимку Общество, 20:51
Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер Спорт, 20:47
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 20:35
Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина Политика, 20:35
Путин вспомнил, когда Трамп ввел наибольшее число санкций против России Политика, 20:33
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 20:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию Общество, 20:25
Почему новые санкции Трампа могут не обвалить, а укрепить рубльПодписка на РБК, 20:22
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 20:21
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и область возросло до 20 Политика, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций Политика, 20:13
Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря Общество, 20:02