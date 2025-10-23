С экс-замгубернатора Ростовской области взыскали более 160 млн руб.

Виталий Кушнарев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск о взыскании в доход государства свыше 160 млн руб. с бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его жены Оксаны Кушнаревой, сообщает «РБК Ростов».

Суд постановил обратить в доход Российской Федерации изъятые у Кушнарева «полученные из не предусмотренных законом источников» 102,2 млн руб. и взыскать с супругов еще 63,5 млн руб. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года, а с 2021 по 2024 год был депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК). По данным следствия, в октябре 2024 года он потребовал у директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. в обмен на беспрепятственную приемку работ по строительству и ремонту дорог региона в рамках госконтрактов.

Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки — 27 млн руб. В апреле суд в Москве арестовал недвижимость его семьи на сумму 276,5 млн руб.