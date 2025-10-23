 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

The Economist изобразил на обложке победу Китая в торговой войне с США

Сюжет
Торговая война США
Фото: The Economist
Фото: The Economist

Новый номер журнал The Economist выйдет с обложкой со слоганом «Побеждая в торговой войне».

На рисунке изображены два баскетболиста в форме команд США и Китая. Они тянутся за символизирующей мяч планетой Земля. При этом китайский баскетболист явно выигрывает борьбу за мяч. Один из текстов номера озаглавлен так: «Почему Китай выигрывает торговую войну. Он дал отпор Америке и переписал нормы мировой торговли».

Bloomberg узнал о плане Ротшильдов продать долю в The Economist
Бизнес
Линн Форестер де Ротшильд

После того, как весной 2025 года американский президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом, отношения между США и Китаем обострились. Вашингтон резко повысил пошлины на китайские товары, Пекин ответил тем же. Трамп позднее заявил, что его страна находятся в состоянии торговой войны с Пекином.

В последние недели обе страны усилили тарифное давление в сфере судоходства, включая портовые сборы и новые пошлины на оборудование. Так, в октябре республиканец объявил о дополнительных 100-процентных пошлинах для Китая с 1 ноября сверх имеющихся. Пекин, в свою очередь, с 14 октября стал взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний США (за исключением построенных в Китае).

