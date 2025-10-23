Постпредство России назвало санкции ЕС «сизифовым трудом»
Принимая 19-й пакет санкций против России, Евросоюз продолжает заниматься «сизифовым трудом», который оборачивается большим ущербом для самих стран ЕС, а не для российской экономики. Так прокомментировало ситуацию постпредство России при Евросоюзе, подчеркнув неэффективность ограничительных мер.
«Евросоюз упорно продолжает заниматься «сизифовым трудом», тщетно пытаясь нанести своими бесконечными «санкциями» ущерб экономике и населению нашей страны», — заявили в постпредстве России (цитата по ТАСС).
23 октября вступил в силу 19-й пакет антироссийских санкций, введенный странами Евросоюза. Новые ограничения включают запрет на импорт СПГ с 2027 года, а также санкции против еще 117 судов теневого флота, запрет на предоставление туристических услуг в России и запрет на транзакции пяти банков.
