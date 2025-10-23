В Якутии обязали граждан регистрировать собак

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Государственное собрание (Ил тумэн) Республики Саха (Якутия) приняло закон «О регистрации домашних животных», сообщает пресс-служба регионального парламента.

Теперь владельцы собак в Якутии должны вносить информацию о своих питомцах в базу данных, а также чипировать их. При этом хозяева других животных могут делать это по желанию.

Регистрировать собак нужно будет в течение 30 дней после их приобретения. Щенка необходимо зарегистрировать в течение того же срока после достижения двухмесячного возраста.

Если же хозяин приобрел собаку до этого закона, ему также необходимо пройти через эту процедуру в течение 60 дней после вступления нормы в силу.

В мае похожий закон приняли в Забайкалье. Там владельцев собак также обязали маркировать питомцев и ставить их на учет. Если хозяин этого не сделает — ему грозит штраф до 5 тыс. руб.