В Якутии обязали граждан регистрировать собак
Государственное собрание (Ил тумэн) Республики Саха (Якутия) приняло закон «О регистрации домашних животных», сообщает пресс-служба регионального парламента.
Теперь владельцы собак в Якутии должны вносить информацию о своих питомцах в базу данных, а также чипировать их. При этом хозяева других животных могут делать это по желанию.
Регистрировать собак нужно будет в течение 30 дней после их приобретения. Щенка необходимо зарегистрировать в течение того же срока после достижения двухмесячного возраста.
Если же хозяин приобрел собаку до этого закона, ему также необходимо пройти через эту процедуру в течение 60 дней после вступления нормы в силу.
В мае похожий закон приняли в Забайкалье. Там владельцев собак также обязали маркировать питомцев и ставить их на учет. Если хозяин этого не сделает — ему грозит штраф до 5 тыс. руб.
