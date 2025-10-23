Актер Жигунов сообщил об отмене творческой встречи из-за смерти близкого

Сергей Жигунов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Режиссер и актер Сергей Жигунов отменил свое участие в фестивале духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир» в Севастополе из-за трагедии в семье. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сначала организаторы, по словам артиста, опубликовали информацию об отмене его участия. Жигунов решил пояснить поклонникам, почему именно он не сможет посетить фестиваль. «В нашей семье произошла трагедия. Большое горе, потеря близкого человека», — написал он. Жигунов также попросил прощения у зрителей за то, что не смог приехать, и отметил, что относится к Севастополю с большим уважением.

В рамках фестиваля в кинотеатре «Москва» должны были показать его новый фильм «Три друга, клад и матрос Кошка», который Жигунов снял в Севастополе в 2023 году. Фильм повествует о трех учениках Нахимовского училища, которые ищут клад и путешествуют во времени. Первые две серии десятисерийного сериала показали в рамках фестиваля. Также с ним должна была пройти творческая встреча. Режиссер пообещал, что устроит в городе «настоящую большую премьеру» своей картины.