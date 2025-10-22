Умерла работавшая над «Москва слезам не верит» режиссер Овчинникова

Наталья Овчинникова (Фото: Союз кинематографистов России)

В возрасте 75 лет умерла член Союза кинематографистов России Наталья Овчинникова, работавшая с рядом известных режиссеров — Роланом Быковым, Эльдаром Рязановым, Владимиром Меньшовым и другими. Об этом сообщил Союз кинематографистов в телеграм-канале.

Овчинникова родилась в 1950 году. Она окончила киноведческий факультет ВГИКа в 1984 году. С 1970 года Овчинникова начала работать на «Мосфильме» — сначала в качестве помощника, а затем ассистента кинорежиссера. С 2004 года занимала должность второго режиссера.

За карьеру Овчинникова поработала над целым рядом известных фильмов, включая «Хождение по мукам» Василия Ордынского, «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Чучело» Ролана Быкова, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Европейская история» Игоря Гостева, «Побег на край света» Александра Майорова и другие.

Союз кинематографистов принес соболезнования родным и близким Овчинниковой.