Мессенджер Мах сообщил о более 40 млн зарегистрированных пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество зарегистрированных в национальном мессенджере Мах пользователей превысило 40 млн человек, сообщили РБК в пресс-службе мессенджера. Там отметили, что с момента запуска бета-версии в марте 2025 года пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений.

Кроме того, к тестированию каналов в Мах присоединились более 8 тыс. авторов из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников». Среди знаменитостей, которые завели свой блог в мессенджере, — Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Иосиф Пригожин, добавили в пресс-службе.

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. Уже сейчас в бета-версии доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы.

В середине сентября в Мах в тестовом режиме появилась возможность создавать цифровой ID — аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст при покупке товаров категории 18+. Его можно использовать на кассах самообслуживания в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».

Также в сентябре 39 российских регионов запустили чат-бот МФЦ. С его помощью можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.