 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Мессенджер Мах сообщил о более 40 млн зарегистрированных пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество зарегистрированных в национальном мессенджере Мах пользователей превысило 40 млн человек, сообщили РБК в пресс-службе мессенджера. Там отметили, что с момента запуска бета-версии в марте 2025 года пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений.

Кроме того, к тестированию каналов в Мах присоединились более 8 тыс. авторов из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников». Среди знаменитостей, которые завели свой блог в мессенджере, — Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Иосиф Пригожин, добавили в пресс-службе.

Кремль завел канал Путина в мессенджере Max
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. Уже сейчас в бета-версии доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы.

В середине сентября в Мах в тестовом режиме появилась возможность создавать цифровой ID — аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст при покупке товаров категории 18+. Его можно использовать на кассах самообслуживания в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».

Также в сентябре 39 российских регионов запустили чат-бот МФЦ. С его помощью можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Мессенджер Max Минцифры тестовые испытания
Материалы по теме
«Яндекс» анонсировал появление нейросети «Алиса» в Max и Telegram
Технологии и медиа
В августе в MAX заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов
Технологии и медиа
Аудитория мессенджера Max превысила 30 млн человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Американец заработал дисквалификацию за драку в дебютном матче КХЛ Спорт, 16:27
Появились первые кадры с вернувшимися из плена российскими военными Политика, 16:27
Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих» Политика, 16:23
В жилом комплексе «Адмирал» залит первый куб бетона Пресс-релиз, 16:21
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Макрон призвал задерживать российские танкеры для срыва поставок нефти Политика, 16:11
Вице-чемпион мира по хоккею Каралахти снова попался на наркотиках Спорт, 16:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд вернул иск ветерана Афганистана к Алле Пугачевой Общество, 16:08
Россия вернула 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной Политика, 16:06
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США Политика, 16:04
Почему крупный бизнес выбирает покупку, а не аренду офисов: разбор тренда Недвижимость, 15:57
«Лаборатория Касперского» представила обновленный Kaspersky Thin Client Пресс-релиз, 15:51
Почему российские товары популярны за рубежом и в чем роль господдержки Национальные проекты, 15:50
В российских архивах изменили правила доступа к делам о репрессиях Политика, 15:50