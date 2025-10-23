В Одессе убрали памятную доску в честь советского подводника Маринеско

Александр Маринеско (Фото: Валентин Гаврилович Федотов / Wikipedia )

Власти Одессы демонтировали мемориальную доску, посвященную советскому подводнику Александру Маринеско, сообщает «Суспiльне».

Доску, которая была установлена на стене дома по улице Софиевской, 11, демонтировали из-за «повреждений, создававших риск травмирования». Такую причину демонтажа назвали в департаменте международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета. В доме, откуда сняли доску, проживал Маринеско.

Еще в конце августа неизвестные испортили доску и вырезали часть, где было написано: «В этом доме с 1921 по 1935 г. жил моряк-подводник Герой Советского Союза Александр Иванович Маринеско. 1913–1963».

Александр Маринеско, родившийся в Одессе 15 января 1913 года, начал военную карьеру в ноябре 1933 года, поступив на специальные курсы командного состава Военно-морского флота. После успешного окончания обучения он был назначен штурманом на подлодку Щ-306, принадлежавшую Балтийскому флоту. В апреле 1943 года Маринеско принял командование подводной лодкой С-13, оставаясь ее капитаном до сентября 1945 года и совершив за этот период три боевых выхода. Наиболее знаменитым достижением Маринеско стала операция 30 января 1945 года, вошедшая в историю как «атака века». В ходе этого похода под его командованием субмарина С-13 обнаружила, осуществила преследование и потопила немецкий суперлайнер «Вильгельм Густлофф», следовавший из Данцига. Длина судна составляла 208 м, ширина — 23,5 м, а водоизмещение превышало 25 тыс. т. На его борту находились более 8 тыс. человек. Эта победа стала крупнейшей по тоннажу среди всех, одержанных советскими подводниками в годы войны.

В начале октября власти Львова сняли мемориальную доску советскому кинорежиссеру Ларисе Шепитько со здания школы, где она училась. Официальной причиной демонтажа власти назвали «несоответствие критериям для чествования из-за принадлежности к советскому культурному пространству».