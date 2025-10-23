 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Одессе убрали памятную доску в честь советского подводника Маринеско

Александр&nbsp;Маринеско
Александр Маринеско (Фото: Валентин Гаврилович Федотов / Wikipedia )

Власти Одессы демонтировали мемориальную доску, посвященную советскому подводнику Александру Маринеско, сообщает «Суспiльне».

Доску, которая была установлена на стене дома по улице Софиевской, 11, демонтировали из-за «повреждений, создававших риск травмирования». Такую причину демонтажа назвали в департаменте международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета. В доме, откуда сняли доску, проживал Маринеско.

Еще в конце августа неизвестные испортили доску и вырезали часть, где было написано: «В этом доме с 1921 по 1935 г. жил моряк-подводник Герой Советского Союза Александр Иванович Маринеско. 1913–1963». 

Эстонские власти начали демонтаж мемориала жертвам фашизма в Курессааре
Политика
Фото:Leon petrosyan / Shutterstock

Александр Маринеско, родившийся в Одессе 15 января 1913 года, начал военную карьеру в ноябре 1933 года, поступив на специальные курсы командного состава Военно-морского флота. После успешного окончания обучения он был назначен штурманом на подлодку Щ-306, принадлежавшую Балтийскому флоту. В апреле 1943 года Маринеско принял командование подводной лодкой С-13, оставаясь ее капитаном до сентября 1945 года и совершив за этот период три боевых выхода.

Наиболее знаменитым достижением Маринеско стала операция 30 января 1945 года, вошедшая в историю как «атака века». В ходе этого похода под его командованием субмарина С-13 обнаружила, осуществила преследование и потопила немецкий суперлайнер «Вильгельм Густлофф», следовавший из Данцига. Длина судна составляла 208 м, ширина — 23,5 м, а водоизмещение превышало 25 тыс. т. На его борту находились более 8 тыс. человек. Эта победа стала крупнейшей по тоннажу среди всех, одержанных советскими подводниками в годы войны.

В начале октября власти Львова сняли мемориальную доску советскому кинорежиссеру Ларисе Шепитько со здания школы, где она училась. Официальной причиной демонтажа власти назвали «несоответствие критериям для чествования из-за принадлежности к советскому культурному пространству».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мемориал мемориальная доска памятник Одесса
Материалы по теме
Во Львове повалили колонны на мемориале советским солдатам
Политика
Главу Новой Каховки уволили за «недостойное поведение» на мемориале ВОВ
Политика
В Приднестровье открыли мемориальную доску красноармейцу Гитлеру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20
Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО Бизнес, 14:19
Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков Спорт, 14:14