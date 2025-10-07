 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Львова демонтировали мемориальную доску режиссеру Ларисе Шепитько

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Во Львове сняли мемориальную доску советскому кинорежиссеру Ларисе Шепитько со здания школы, где она училась. Официальной причиной демонтажа власти назвали «несоответствие критериям для чествования из-за принадлежности к советскому культурному пространству». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Лариса Шепитько (1938–1979) — советский режиссер и сценарист, родившаяся в Артемовске (Бахмуте). После окончания школы во Львове она поступила во ВГИК, где училась у режиссера Александра Довженко.

Ее карьера в кино началась еще в студенческие годы с актерских работ, включая роль в фильме «Поэма о море» (1958). После окончания ВГИКА в 1963 году Шепитько работала на киностудиях «Киргизфильм» и «Мосфильм».

Мировое признание пришло к режиссеру после выхода военной драмы «Восхождение» (1976) по повести Василя Быкова «Сотников». Фильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» в 1977 году. Ее первая работа «Зной» (1963) по произведению Чингиза Айтматова также была отмечена наградой на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Шепитько погибла в автомобильной катастрофе в 1979 году во время работы над фильмом «Прощание» по повести Валентина Распутина. Картину завершил ее муж, режиссер Элем Климов. Посмертно Шепитько была удостоена Государственной премии СССР.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
режиссер Львов Украина мемориальная доска
Материалы по теме
В США мужчина попытался разрушить мемориал Чарли Кирку
Политика
СК проверит сообщения об игре в бейсбол на мемориале в Тульской области
Общество
Устроившим акцию у мемориала под Тверью польским байкерам запретили въезд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Мишустин поручил проработать отмену электронной путевки для туризма Политика, 17:50
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов Политика, 17:48
Капитана СКА дисквалифицировали на два матча КХЛ за грубый фол Спорт, 17:38
Госдума приняла закон об ужесточении требований к управляющим компаниям Недвижимость, 17:37
ГК ВИК и БелГАУ открыли Центр компетенций по диагностике РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс» Спорт, 17:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве Митрошиной Общество, 17:27
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:26
Эрдоган поздравил Путина с Днем рождения и обсудил с ним Украину Политика, 17:23
Дзядко и Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов Политика, 17:22
Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:20
На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+ Политика, 17:19
Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика Политика, 17:15