Власти Львова демонтировали мемориальную доску режиссеру Ларисе Шепитько

Фото: Wikipedia

Во Львове сняли мемориальную доску советскому кинорежиссеру Ларисе Шепитько со здания школы, где она училась. Официальной причиной демонтажа власти назвали «несоответствие критериям для чествования из-за принадлежности к советскому культурному пространству». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Лариса Шепитько (1938–1979) — советский режиссер и сценарист, родившаяся в Артемовске (Бахмуте). После окончания школы во Львове она поступила во ВГИК, где училась у режиссера Александра Довженко.

Ее карьера в кино началась еще в студенческие годы с актерских работ, включая роль в фильме «Поэма о море» (1958). После окончания ВГИКА в 1963 году Шепитько работала на киностудиях «Киргизфильм» и «Мосфильм».

Мировое признание пришло к режиссеру после выхода военной драмы «Восхождение» (1976) по повести Василя Быкова «Сотников». Фильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» в 1977 году. Ее первая работа «Зной» (1963) по произведению Чингиза Айтматова также была отмечена наградой на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Шепитько погибла в автомобильной катастрофе в 1979 году во время работы над фильмом «Прощание» по повести Валентина Распутина. Картину завершил ее муж, режиссер Элем Климов. Посмертно Шепитько была удостоена Государственной премии СССР.