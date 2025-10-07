Власти Львова демонтировали мемориальную доску режиссеру Ларисе Шепитько
Во Львове сняли мемориальную доску советскому кинорежиссеру Ларисе Шепитько со здания школы, где она училась. Официальной причиной демонтажа власти назвали «несоответствие критериям для чествования из-за принадлежности к советскому культурному пространству». Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Лариса Шепитько (1938–1979) — советский режиссер и сценарист, родившаяся в Артемовске (Бахмуте). После окончания школы во Львове она поступила во ВГИК, где училась у режиссера Александра Довженко.
Ее карьера в кино началась еще в студенческие годы с актерских работ, включая роль в фильме «Поэма о море» (1958). После окончания ВГИКА в 1963 году Шепитько работала на киностудиях «Киргизфильм» и «Мосфильм».
Мировое признание пришло к режиссеру после выхода военной драмы «Восхождение» (1976) по повести Василя Быкова «Сотников». Фильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» в 1977 году. Ее первая работа «Зной» (1963) по произведению Чингиза Айтматова также была отмечена наградой на международном кинофестивале в Карловых Варах.
Шепитько погибла в автомобильной катастрофе в 1979 году во время работы над фильмом «Прощание» по повести Валентина Распутина. Картину завершил ее муж, режиссер Элем Климов. Посмертно Шепитько была удостоена Государственной премии СССР.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов