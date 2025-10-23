Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 19 человек

Завод «Пластмасс», где произошел взрыв, в Копейске, 23 октября 2025 года (Фото: Александр Чирков / ТАСС)

Количество пострадавших при взрыве на предприятии в Челябинской области выросло до 19 человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Всего пострадали 19 человек. Как сообщал ранее, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу», — написал глава региона.

Он уточнил, что врачи планируют перевод в областную больницу еще одной пострадавшей женщины, однако нужно стабилизировать ее состояние.

На амбулаторном лечении находятся еще 14 человек.

В результате взрыва погибли 10 человек. В связи с трагедией 24 октября в области объявили днем траура.

Несколько взрывов произошли накануне, 22 октября, на территории одного из промышленных предприятий Копейска. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.