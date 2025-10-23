Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 19 человек
Количество пострадавших при взрыве на предприятии в Челябинской области выросло до 19 человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
«Всего пострадали 19 человек. Как сообщал ранее, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу», — написал глава региона.
Он уточнил, что врачи планируют перевод в областную больницу еще одной пострадавшей женщины, однако нужно стабилизировать ее состояние.
На амбулаторном лечении находятся еще 14 человек.
В результате взрыва погибли 10 человек. В связи с трагедией 24 октября в области объявили днем траура.
Несколько взрывов произошли накануне, 22 октября, на территории одного из промышленных предприятий Копейска. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.
