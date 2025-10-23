 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мэр назвал «махровыми националистами» напавших на пенсионеров всадников

Фото: moiseev_eugene / Telegram
Фото: moiseev_eugene / Telegram

Пенсионеры в Кисловодске обратились в полицию после нападения на них всадников в масках на лошадях, сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем телеграм-канале.

Накануне вечером, 22 октября, пара людей верхом прискакали к Старому озеру. Находившаяся там пожилая пара сделал им замечание, сказав, что ездить там запрещено, так как место благоустроено для отдыха. В ответ всадники начали ругаться и нецензурно выражаться. «В кричалках, что озвучил один из всадников, вся методичка махрового националиста: уезжайте, вам здесь не место, моя земля, столица и прочее», — написал Моисеев.

Всадников сфотографировали, те потребовали удалить снимки, поскакали на людей, стараясь сбить их с ног, начали хлестать плеткой по прохожим. Женщине досталось по лицу и по руке, мужчина получил удар по предплечью. При этом всадники продолжили катание на лошадях на пляже и по прогулочным дорожкам. По мнению мэра, они явно готовились «к провокации», поскольку заранее скрыли свои лица.

Пострадавшие обратились в полицию. «Преступника надо найти и наказать», — резюмировал мэр.

В Москве полиция пришла в кафе из-за мигрантов, его работу приостановили
Общество

В феврале полицейские задержали в Санкт-Петербурге четырех подростков, которых подозревают в нападениях на мигрантов в разных районах города. Задержанным от 14 до 16 лет, в отношении них возбуждены два уголовных дела по ст. 213 УК РФ («хулиганство»).

Софья Полковникова
Пенсионеры Кисловодск избиение
