Ограничения для мигрантов⁠,
В Москве полиция пришла в кафе из-за мигрантов, его работу приостановили

Ограничения для мигрантов

В Москве полиция пришла в кафе из-за мигрантов, его работу приостановили
В районе Северное Медведково сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» провели проверку ночного развлекательного заведения, расположенного на улице Широкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления УВД по СВАО.

В ходе проверки полицейские нашли девять иностранцев, нарушающих правила нахождения на территории Российской Федерации. Против них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП, предусматривающие штрафы до 5000 руб. и возможное выдворение за пределы страны. Всего в заведении проверили 47 гостей.

Кроме того, сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции администрацией кафе. Работу кафе приостановили, проводится проверка.

Подобные операции проходят не первый раз по всей России. В ходе недавнего рейда в начале сентября в московском хостеле обнаружили около 60 иностранных граждан, которые нарушали режим, в том числе уклонялись от воинского учета.

