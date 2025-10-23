 Перейти к основному контенту
Как выглядит съехавший в кювет автобус в Красноярском крае. Видео

Рейсовый автобус «ПАЗ»﻿ съехал в кювет при обгоне на трассе в Шушенском районе на юге Красноярского края, пострадали не менее семи человек, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram.

На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно стоящий в поле автобус. У него смята крыша и выбиты стекла.

По данным ведомства, водитель при совершении обгона не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет. Среди пострадавших — дети 12 и 9 лет. В салоне находились восемь пассажиров, семь обратились за медицинской помощью. Два ребенка получили тяжелые травмы, троих пострадавших готовят к эвакуации санавиацией в Красноярск.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК  (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

