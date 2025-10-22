Рябков заявил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что мешает конструктивному диалогу по ядерному разоружению. По его словам, на перспективу Россия «оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений»

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В стратегической сфере накопилось много трудно решаемых проблем; это связано «с крайне дестабилизирующими доктринальными установками и военно-техническими программами стран Запада», которые направлены на обретение ими превосходства над потенциальными противниками. Об этом 22 октября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ) при поддержке Фонда президентских грантов.

«Среди соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав, как и развитие этим самопровозглашенным ядерным альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий, включая расширение географии ядерного присутствия США в Европе и круга стран, которым делегируется доставка американских спецбоеприпасов к целям», — сказал дипломат.

Он привел и другие факторы:

выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны (ПРО) США и сопряженных с ней противоракетных куполов других западных стран;

наращивание Западом высокоточных дальнобойных потенциалов для так называемых превентивных обезоруживающих ударов — в частности, развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД);

планы США и ряда их союзников по выведению оружия в космос с превращением его в среду боевых действий.

«Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, включая Россию, на принятие компенсирующих военно-технических мер», — сказал Рябков. Пример таких шагов — отказ России от моратория на размещение наземных РСМД в свете плане США разместить такое оружие американского и другого западного производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Тем не менее на перспективу мы оставляем открытой дверь для политико-дипломатических решений», — подчеркнул замглавы МИДа. И напомнил, что 22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин предложил сохранить статус-кво в рамках Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после того, как 5 февраля 2026 года завершится срок его действия. Эта инициатива предусматривает, чтобы Москва и Вашингтон минимум в течение одного года придерживались центральных количественных ограничений по ДСНВ.

«Данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — РБК)», — сказал Рябков. И уточнил: эта идея будет жизнеспособна, только если США проявят взаимность и не будут предпринимать шаги, которые подрывали бы нынешнее соотношение потенциалов сдерживания.

«Мы, как надеемся, должны убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации США, а также в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях Россия — Запад и фундаментальных противоречий в области безопасности», — подчеркнул замглавы МИД России.

По его словам, «нежелательной альтернативой» инициативе, которую предложила Москва, стали бы «тотальный вакуум» по части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и нарастание ядерной опасности. «Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована», — резюмировал Рябков.