Политика⁠,
0

Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске

По предварительной информации, в результате взрыва на одном из предприятий Копейска в Челябинской области погибло четыре человека, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер. Еще несколько человек пострадали в результате инцидента.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — уточнил губернатор.

В Ставрополе произошел взрыв
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

О взрыве в Копейске Текслер сообщил в 00:25 (22:25 мск). Он уточнил, что угроза для жителей города и гражданских объектов отсутствует.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Челябинская область Копейск взрыв Алексей Текслер
