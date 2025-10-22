Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске

По предварительной информации, в результате взрыва на одном из предприятий Копейска в Челябинской области погибло четыре человека, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер. Еще несколько человек пострадали в результате инцидента.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — уточнил губернатор.

О взрыве в Копейске Текслер сообщил в 00:25 (22:25 мск). Он уточнил, что угроза для жителей города и гражданских объектов отсутствует.