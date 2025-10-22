 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти не подтвердили версию с прилетом дрона по предприятию в Копейске

Версия с прилетом беспилотника по одному из предприятий Копейска в Челябинской области, где произошел взрыв, не подтверждается, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске
Политика

О взрыве в Копейске Текслер сообщил в 00:25 (22:25 мск). Он отметил, что угрозы для жителей города и гражданских объектов нет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Челябинская область Копейск взрыв Алексей Текслер
Материалы по теме
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
Общество
Губернатор сообщил о жертвах при взрыве на предприятии под Челябинском
Общество
Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22% Экономика, 00:35
Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 00:33
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:29
Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого Спорт, 00:28
Кремль заявил о «двойных стандартах» МОК Спорт, 00:24
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште Политика, 00:22
«Зенит» разгромил «Оренбург» в Кубке России, забив 6 мячей Спорт, 00:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Второй взрыв произошел на предприятии в Копейске Общество, 00:09
Доставка контейнерами из Китая подорожала на 10% Бизнес, 00:01
Власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнесаПодписка на РБК, 00:00
«Эксперт РА» сообщил о двукратном росте дефолтов по облигациям Инвестиции, 00:00
Reuters узнал о попытках России сократить финансирование УВКЧП ООН Общество, 22 окт, 23:59
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Политика, 22 окт, 23:56