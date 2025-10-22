Общество,
Власти не подтвердили версию с прилетом дрона по предприятию в Копейске
Версия с прилетом беспилотника по одному из предприятий Копейска в Челябинской области, где произошел взрыв, не подтверждается, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько пострадали.
О взрыве в Копейске Текслер сообщил в 00:25 (22:25 мск). Он отметил, что угрозы для жителей города и гражданских объектов нет.
