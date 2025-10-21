В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Набережных Челнах следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России) после сообщения о том, что группа подростков осквернила символы воинской славы.

По данным СК, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и личностей участников. Подросткам грозит лишение свободы до 5 лет.

Подростки освернили георгиевские ленты, размещенные на арках перед зданием мэрии, уточнило издание «Реальное время». Оно указало, что подростки вели стрим.

Ранее в Новосибирске Ленинский районный суд приговорил 32-летнюю местную жительницу к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за осквернение Монумента славы. Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК.