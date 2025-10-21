 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Набережных Челнах следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России) после сообщения о том, что группа подростков осквернила символы воинской славы.

По данным СК, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и личностей участников. Подросткам грозит лишение свободы до 5 лет.

Подростки освернили георгиевские ленты, размещенные на арках перед зданием мэрии, уточнило издание «Реальное время». Оно указало, что подростки вели стрим.

Ранее в Новосибирске Ленинский районный суд приговорил 32-летнюю местную жительницу к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за осквернение Монумента славы. Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Республика Татарстан осквернение памятника подростки уголовное дело
Материалы по теме
Суд арестовал плюнувшего на георгиевскую ленту блогера
Общество
В Челябинской области осквернили аллею с именами бойцов военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44
Прощание с режиссером Сергеем Политиком пройдет на этой неделе Общество, 14:41