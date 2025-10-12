 Перейти к основному контенту
Общество
0

Суд арестовал плюнувшего на Георгиевскую ленту блогера

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Черемушкинский суд Москвы арестовал стримера Андрея Скутина, известного под псевдонимом Таракан, сообщили в суде ТАСС. Его обвинили в оскорблении памяти защитников Отечества.

Следствие считает, что блогер плюнул на Георгиевскую ленту, уголовное дело против Скутина возбудили еще в мае. Речь идет ч. 3 ст. 354.1 УК — осквернение символов воинской славы России. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

В России ввели наказание за осквернение воинских захоронений
Общество

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин, подписав закон, приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввел уголовную ответственность за ее осквернение. За это физическому лицу может грозить штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Весной 2025 года в соцсетях появились фотографии, на которых видно, как двое детей кладут флаг с георгиевской лентой на брусчатку, а после один из них встает на полотно ногами. Это произошло в Обнинске в Калужской области.

Позднее силовики и сотрудники ФСБ установили личности школьников. Региональное управление СК начало проверку тогда проверку по ч. 3 ст. 354.1 УК

