Военная операция на Украине⁠,
0

Над Брянской и Курской областями сбили 58 дронов ВСУ за четыре часа

Минобороны: над Курской и Брянской областями сбили 58 дронов ВСУ за четыре часа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В период с 16:00 до 20:00 мск 21 октября над Брянской и Курской областями средства ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство дронов — 57 — перехватили в небе над Брянской областью. Один БПЛА уничтожили над Курской областью.

Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
Политика
Фото:Яков Князев / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о 57 уничтоженных БПЛА. Он сообщил, что пострадавших нет. Он добавил, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в поселке Вишневый Климовского района ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мирный житель.

За ночь на 21 октября силы ПВО перехватили 55 беспилотников. Из них больше всего сбили над Ростовской областью — 34. Еще шесть уничтожили над территорией Воронежской области, по три сбили в Краснодарском крае и Липецкой области. Два дрона перехватили в Крыму. По семи дронам ПВО отработала над акваторией Черного моря.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны Брянская область Курская область
