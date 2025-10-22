Российские подразделения продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Павловка. Этот населенный пункт находится на восточном берегу реки Янчур. Южней по руслу реки находится Полтавка, о взятии которой Минобороны сообщило в минувшие выходные.

В Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» заняли село Ивановка. Оно расположено на северном берегу реки Волчья рядом с границей с ДНР. В этом районе за последние месяцы были также заняты в Днепропетровской области населенные пункты Филия и Дачное.

За последние сутки в зоне военной операции также произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Хотень, Ленинское, Новая Сечь, Варачино, Новоселовка, Новгород-Северский, Волчанск;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск, Масляковка, Ямполь;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Северск. Федоровка, Васюковка, Пазено, Дроновка, Николаевка, Степановка, Иванополье;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 16 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров, Красноармейск;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Александровка, Орестополь, Алексеевка, Рыбное, Новоуспеновское, Зеленый Гай, Вишневое;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка, Никольское, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1500 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, САУ Paladin. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.