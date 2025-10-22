 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Жители Сибири и Дальнего Востока пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Новосибирск
Новосибирск (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Жалобы на сбои в работе меccенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) за последнее время поступили от жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, следует из данных ресурса Downdetector.

Больше всего жалоб от пользователей поступает из Новосибирской области. Следом идут Хабаровский край, Кемеровская, Свердловская и Ульяновская области.

Большинство пользователей (59%) указали, что у них не работают оповещения в мессенджере. На втором месте (19%) — сбой работы мобильного приложения.

РКН сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram из-за мошенников
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Также пользователи из Сибири и Дальнего Востока сообщили о сбоях в работе Telegram. Сообщения о проблемах в работе мессенджера за последний час поступали из Новосибирской области и Приморского края.

Накануне, 21 октября, о сбоях в работе двух мессенджеров массово сообщали пользователи с юга России. Неполадки в работе WhatsApp и Telegram заметили жители Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей, а также Ставропольского края.

Роскомнадзор сообщил, что принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров «для противодействия преступникам». В РКН заявили, что эти мессенджеры — основные сервисы для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность россиян.

Источник в телекоммуникационной области ранее сообщил РБК, что изменения в работе Telegram и WhatsApp связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По его словам, «как только работы завершатся, все будет как прежде».

Независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин сообщил РБК, что, по его мнению, сбой в работе мессенджеров связан с доработкой властями правил блокировки звонков или отработкой возможности полной фильтрации.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Whatsapp Сибирь Дальний Восток сбой жалобы
