Общество⁠,
Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом

Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает происшествие со стрельбой у здания народной скупщины в Белграде как террористический акт, сообщает Nova.

На церемонии подписания контракта на выделение средств на покупку сельских домов Вучич заявил, что ему придется покинуть мероприятие в связи с «терактом перед зданием сербского парламента», и добавил, что ему придется «решить другие вопросы в течение дня».

Перед зданием парламента Сербии открыли стрельбу, начался пожар
Общество
Фото:Djordje Kojadinovic / Reuters

22 октября в центре Белграда напротив здания парламента открыли стрельбу. По последним данным, ранение в результате стрельбы получил 57-летний мужчина. У него повреждена нога, его госпитализировали.

Напавший выстрелил в газовый баллон, из-за чего палатка, стоявшая рядом, загорелась. Вскоре мужчину задержала полиция, а огонь удалось потушить.

