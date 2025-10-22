Перед зданием парламента Сербии открыли стрельбу, начался пожар

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

В центре Белграда напротив здания Народной Скупщины (парламент) открыли стрельбу, сообщают Politika и Telegraf.

Это произошло в Пионерском парке. По сведениям изданий, 57-летний человек получил ранение в ногу и был госпитализирован. Нападавший выстрелил в газовый баллон, из-за чего загорелась стоявшая на площади палатка, и был вскоре обезврежен полицией. Огонь потушили.

В 14:00 мск с обращением по этому поводу выступит сербский президент Александр Вучич.

