 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Перед зданием парламента Сербии открыли стрельбу, начался пожар

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

В центре Белграда напротив здания Народной Скупщины (парламент) открыли стрельбу, сообщают Politika и Telegraf.

Это произошло в Пионерском парке. По сведениям изданий, 57-летний человек получил ранение в ногу и был госпитализирован. Нападавший выстрелил в газовый баллон, из-за чего загорелась стоявшая на площади палатка, и был вскоре обезврежен полицией. Огонь потушили.

В 14:00 мск с обращением по этому поводу выступит сербский президент Александр Вучич.

В октябре стрельбу открыли в Южном Судане военнослужащие из-за любовного треугольника. Два офицера выяснили, что у обоих были романтические отношения с одной и той же женщиной. Перестрелка затем переросла в столкновения в казармах и на контрольно-пропускных пунктах.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия Белград стрельба
Материалы по теме
Власти Сочи предупредили об учебных стрельбах в районе порта
Общество
Вучич обратился к сербам после обсуждения с Москвой санкций США
Политика
Фон дер Ляйен назвала санкции против России путем к членству Сербии в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. Инструкция Образование, 14:12
Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы» Город, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ Спорт, 14:06
Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:01
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчета Инвестиции, 14:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России запустили сервис удаленной регистрации кассового оборудования РБК Компании, 14:00
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области Общество, 13:54
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры Общество, 13:51
Почему биткоин не растет, как золото. В чем разница Крипто, 13:48
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея Политика, 13:47 
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин Спорт, 13:46
Автоподборщик Иваницкий об отличиях BMW из Европы, Кореи и КНР в эфире Радио РБК: «Одинаковые, но разные» Авто, 13:44