В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина

Общая сумма запланированных выплат по топливному демпферу не должна измениться, сообщил Сазанов. По его словам, обнуление демпфера не повлечет за собой ни допрасходов, ни экономии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Эффект для бюджета от обнуления топливного демпфера будет нейтральным, расходы реализуются в заложенном на год объеме. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

«Для бюджета эффект будет нейтральный, потому что выплаты на демпфер заложены, здесь просто они не обнулятся, то есть не будет экономии расходов. Расходы будут реализованы в том объеме, как они заложены на 2025 год», — сказал он.

По словам Сазанова, мера продлится в соответствии с указом президента России Владимира Путина до 1 мая 2026 года. «Пока иных решений нет», — добавил он.

Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.

Замглавы Минфина отметил, что общая сумма выплат по демпферу не изменится. «Потребление на внутреннем рынке топлива более-менее стабильное из года в год. Поэтому здесь не произойдет ни допрасходов, ни экономии», — уточнил Сазанов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. В документе говорится, что расчет демпфера в этот период будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.

В пресс-службе Минэнерго РБК сообщили, что мораторий на обнуление демпфера поможет сохранить выплаты нефтяным компаниям и стабилизировать цены на бензин и дизель внутри страны.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран. «Такая возможность [импорта] есть, у нас законодательство предусматривает возможность импорта, и правительство обнулило импортную пошлину — ранее действовала 5%-ная пошлина, запретительная. Поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты» — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Новак добавил, что возможности для импорта ограничены инфраструктурой. «Но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много. Поэтому если экономические операторы будут находить возможности для импорта, такая возможность предоставлена», — подчеркнул он.