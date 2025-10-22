 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Удар был осуществлен дронами и высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Целью стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Министерство обороны подчеркнуло, что «все назначенные объекты поражены».

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Их скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, масса боевой части — 500 кг. Основными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31.

В ночь на 22 октября в Киеве, Днепре, а также в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. Позднее украинское Минэнерго сообщило о нанесенных по энергетической инфраструктуре страны ударах. «В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения», — заявили в ведомстве.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

