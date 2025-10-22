 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Центр «Насилию.нет» объявил о закрытии из-за статуса иноагента

Анна Ривина, основательница центра &laquo;Насилию.нет&raquo;
Анна Ривина, основательница центра «Насилию.нет» (Фото: AnnaRivina / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основательница центра «Насилию.нет» (признан Минюстом России иноагентом) Анна Ривина (признана иноагентом) объявила о закрытии организации за несколько недель до ее десятилетия. Письмо Ривиной опубликовано в телеграм-канале центра. Главной причиной закрытия она назвала ужесточение законов об иноагентах.

«Сначала нам запретили проводить мероприятия, затем — заниматься просветительской деятельностью. <...> Пространства для работы уже не осталось», — написала Ривина. Она также отметила, что центр потерял возможность получать пожертвования из России. По ее словам, за это время проект сумел адресно помочь 10 тыс. человек.

В июне 2025 года Forbes со ссылкой на представителя НКО сообщил, что центр вынужден резко сократить свою деятельность и находится на грани закрытия из-за отказа российских платежных сервисов от сотрудничества с организацией-иноагентом.

Проект «Насилию.нет» начал работать в 2015 году как волонтерская инициатива. Спустя три года он получил статус автономной некоммерческой организации (НКО). Основателем организации стала юрист и политолог Анна Ривина.

Центр позиционировал себя как единственная НКО, куда можно было обратиться «из любой точки мира» за «комплексной помощью без бюрократических препятствий». Его информационные проекты охватывали «сотни тысяч человек».

Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом в декабре 2020 года. Саму Ривину внесли в реестр физических лиц — иностранных агентов в феврале 2023 года.

Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов
Политика
Владимир Путин

Закон об иноагентах в России был ужесточен с сентября 2025 года в части уголовной ответственности и административных штрафов. Теперь уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента может быть возбуждено после первого административного правонарушения вместо двух, что требовалось ранее для привлечения к уголовной ответственности.

Также увеличены штрафы и расширены основания для признания иноагентом. Кроме того, новые нормы ограничивают иноагентам возможность напрямую получать ряд доходов внутри страны, средства должны быть зачислены на специальный счет.

