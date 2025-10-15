Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов

Раньше для привлечения иноагента к ответственности по ст. 330.1 УК он должен был совершить за год два административных нарушения порядка деятельности иноагента. Теперь этого условия не будет

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий условие привлечения к уголовной ответственности иноагентов. Документ, утверждающий поправки к ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах), опубликован на портале правовой информации.

Изменение подразумевает, что для привлечения к ответственности по этой статье УК теперь будет достаточно совершения одного административного нарушения (ст. 19.34 КоАП) — раньше нужно было два в течение года. Правка внесена в обе части ст. 330.1 УК — и касательно уклонения от обязанностей иноагента (ч. 1), и касательно нарушения порядка деятельности иноагентом (ч. 2). По обеим грозит до двух лет лишения свободы.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия нижней палатой парламента этого закона, «более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности» и ограничения, установленные законом, а количество административных нарушений выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы. Этим он обосновал необходимость пересмотреть степень ответственности иноагентов за нарушения.

В конце сентября Минфин предложил ограничить иноагентов в использовании налоговых послаблений и установить для них единую налоговую ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% — такая ставка применяется для физлиц-нерезидентов. По прогрессивной шкале, введенной в этом году, максимальный размер ставки НДФЛ составляет 22% — для тех, чьи доходы превышают 50 млн руб. в год. Нижний порог для физлиц при доходах до 2,4 млн руб. — 13%, как и прежде.