 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов

Раньше для привлечения иноагента к ответственности по ст. 330.1 УК он должен был совершить за год два административных нарушения порядка деятельности иноагента. Теперь этого условия не будет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий условие привлечения к уголовной ответственности иноагентов. Документ, утверждающий поправки к ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах), опубликован на портале правовой информации.

Изменение подразумевает, что для привлечения к ответственности по этой статье УК теперь будет достаточно совершения одного административного нарушения (ст. 19.34 КоАП) — раньше нужно было два в течение года. Правка внесена в обе части ст. 330.1 УК — и касательно уклонения от обязанностей иноагента (ч. 1), и касательно нарушения порядка деятельности иноагентом (ч. 2). По обеим грозит до двух лет лишения свободы.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия нижней палатой парламента этого закона, «более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности» и ограничения, установленные законом, а количество административных нарушений выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы. Этим он обосновал необходимость пересмотреть степень ответственности иноагентов за нарушения.

Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову и автора «Потаенной России»
Политика
Полина&nbsp;Барскова

В конце сентября Минфин предложил ограничить иноагентов в использовании налоговых послаблений и установить для них единую налоговую ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% — такая ставка применяется для физлиц-нерезидентов. По прогрессивной шкале, введенной в этом году, максимальный размер ставки НДФЛ составляет 22% — для тех, чьи доходы превышают 50 млн руб. в год. Нижний порог для физлиц при доходах до 2,4 млн руб. — 13%, как и прежде.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин иноагенты Уголовный кодекс
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Политика
Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение правил деятельности иноагента
Политика
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле Политика, 22:28
Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве Политика, 22:27
СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут Спорт, 22:22
Буданов связал территориальные потери Украины с действиями КНДР Политика, 22:01
Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью Общество, 21:59
В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина Экономика, 21:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Британии Политика, 21:45
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Таиланде утонула россиянка Общество, 21:36
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ Спорт, 21:30
Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов Политика, 21:17
Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров Спорт, 21:14
Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке Политика, 21:09