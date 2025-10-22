Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман

Франсишку Пинту Балсеман (Фото: Rita Franca / SOPA Images / Sipa USA / Reuters)

Бывший премьер-министр Португалии, медиамагнат Франсишку Пинту Балсеман скончался в возрасте 88 лет, сообщает Bloomberg. Он создал медиаимперию, основав еженедельную газету Expresso в 1973 году, еще во время диктатуры, и первый частный телеканал Португалии SIC в 1992 году.

По данным издания, Балсеман умер 21 октября естественной смертью в окружении своей семьи.

«Сегодня Португалия потеряла одну из самых выдающихся фигур за последние шестьдесят лет» — говорится в заявлении президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза.

По словам ди Соуза, Балсеман был защитником свободы слова и прессы, лидером мнений и демократом, который «участвовал почти в каждой битве» с середины 1960-х до настоящего времени.

Франсишку Пинту Балсеман занимал пост премьер-министра Португалии с 1981 по 1983 год. В мае 1974 года после Революции гвоздик он вместе с Са Карнейру и Жоакином Магальяйшем Мото основал Социал-демократическую партию. Был депутатом Учредительного собрания в 1975−1976 годах и трижды избирался в Ассамблею Республики в 1979, 1980 и 1985 годах.

До прихода в политику Балсеман работал журналистом. В 1973 году запустил еженедельную газету Expresso, а в 1992 году создал первый в Португалии частный телеканал SIC. Они входят в медиа-группу Impresa, которую Балсеман основал в 1972 году. Контрольный пакет акций Impresa принадлежит семье Белсемана.

Балсеман удостоен нескольких государственных наград как Португалии, так и других стран, в том числе Бельгии, Бразилии, Италии, Ватикана и Югославии.