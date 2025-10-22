 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман

Франсишку Пинту Балсеман
Франсишку Пинту Балсеман (Фото: Rita Franca / SOPA Images / Sipa USA / Reuters)

Бывший премьер-министр Португалии, медиамагнат Франсишку Пинту Балсеман скончался в возрасте 88 лет, сообщает Bloomberg. Он создал медиаимперию, основав еженедельную газету Expresso в 1973 году, еще во время диктатуры, и первый частный телеканал Португалии SIC в 1992 году.

По данным издания, Балсеман умер 21 октября естественной смертью в окружении своей семьи.

«Сегодня Португалия потеряла одну из самых выдающихся фигур за последние шестьдесят лет» — говорится в заявлении президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза.

По словам ди Соуза, Балсеман был защитником свободы слова и прессы, лидером мнений и демократом, который «участвовал почти в каждой битве» с середины 1960-х до настоящего времени.

Осужденный в Гааге сербский генерал умер после месяца на свободе
Политика
Небойша Павкович

Франсишку Пинту Балсеман занимал пост премьер-министра Португалии с 1981 по 1983 год. В мае 1974 года после Революции гвоздик он вместе с Са Карнейру и Жоакином Магальяйшем Мото основал Социал-демократическую партию. Был депутатом Учредительного собрания в 1975−1976 годах и трижды избирался в Ассамблею Республики в 1979, 1980 и 1985 годах.

До прихода в политику Балсеман работал журналистом. В 1973 году запустил еженедельную газету Expresso, а в 1992 году создал первый в Португалии частный телеканал SIC. Они входят в медиа-группу Impresa, которую Балсеман основал в 1972 году. Контрольный пакет акций Impresa принадлежит семье Белсемана.

Балсеман удостоен нескольких государственных наград как Португалии, так и других стран, в том числе Бельгии, Бразилии, Италии, Ватикана и Югославии.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Португалия смерть премьер-министр
Материалы по теме
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин
Спорт
Умер бывший президент Федерации дзюдо России
Спорт
Американский гроссмейстер умер в 29 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. Инструкция Образование, 14:12
Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы» Город, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ Спорт, 14:06
Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:01
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчета Инвестиции, 14:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В России запустили сервис удаленной регистрации кассового оборудования РБК Компании, 14:00
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области Общество, 13:54
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры Общество, 13:51
Почему биткоин не растет, как золото. В чем разница Крипто, 13:48
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея Политика, 13:47 
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин Спорт, 13:46
Автоподборщик Иваницкий об отличиях BMW из Европы, Кореи и КНР в эфире Радио РБК: «Одинаковые, но разные» Авто, 13:44