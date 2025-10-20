Осужденный в Гааге сербский генерал умер после месяца на свободе

Небойша Павкович (Фото: Ivan Milutinovic / Reuters)

В Белграде на 80-м году жизни скончался осужденный генерал-полковник в отставке Небойша Павкович, бывший начальник Генерального штаба армии Югославии. Об этом сообщило информационное агентство «Танюг».

Павкович стал известен во время конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах, когда командовал Третьей армией Вооруженных сил Югославии. Он был обвинен Международным трибуналом по бывшей Югославии (Гаагский трибунал) в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Среди обвинений — депортация и насильственное преследование албанского населения, убийства мирных жителей и разрушение населенных пунктов.

В 2005 году Павкович был экстрадирован в Гаагу — сдача Павковича Гаагскому трибуналу была условием, поставленным Евросоюзом для начала переговоров с Сербией о возможном ее вступлении в ЕС. Позже Небойша Павкович был переведен в тюрьму Финляндии.

В 2009 году Павковича приговорили к 22 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Финляндии 16 лет, до сентября 2025 года. 28 сентября 2025 года, по просьбе правительства Сербии и с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья, Павкович был досрочно освобожден и вернулся на родину.

В Сербии его встречали с баннером «Добро пожаловать домой, генерал», который был развернут на белом полотне на трибуне стадиона «Райко Митич» в Белграде среди болельщиков футбольного клуба «Црвена Звезда».