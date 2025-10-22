Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области

Рустэм Зайнуллин во время избрания меры пресечения в Белгородском областном суде (Фото: Евгений Мартынов / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление содержания под стражей вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и предпринимателя Вячеслава Автономова по делу о хищениях из федерального бюджета при строительстве в области фортификационных сооружений.

Защита просила смягчение меры пресечения. Оба фигуранта участвовали в заседании по видеосвязи, передает корреспондент РБК.

Рустэм Зайнуллин заявил, что на протяжении четырех месяцев его содержания в СИЗО с ним не провели ни одного следственного действия.

Зайнуллин был арестован в июне по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Предприниматель Автономов также был арестован в июне по тому же уголовному делу.

По данным следствия, из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей на строительство фортификационных сооружений. Средства были похищены путем завышения стоимости производства «зубов дракона» и при этом снижения их качества

В июле Генпрокуратура подала иск к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области на почти 1 млрд рублей. Ответчиками выступали вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, бывший начальник областного управления капитального строительства Алексей Сошников, бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Останкинский райсуд Москвы взыскал с ответчиков 924 млн руб. в пользу государства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью говорил, что Зайнуллин всегда работал честно и порядочно. Губернатор утверждал, что ответственностью Зайнуллина было убедиться в наличии «пирамиды», а за размер, технические характеристики и строительство отвечал другой заместитель.