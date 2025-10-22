В Домодедово нашли контрабанду сапфиров, рубинов и корунда на 15 млн руб.

Фото: ФТС России Фото: ФТС России

В аэропорту Домодедово задержали двух иностранцев, которые пытались провезти контрабанду драгоценных камней стоимостью 15 млн руб. Мужчины прилетели из стран Азии в один день, но разными рейсами. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

В ходе досмотра первого из пассажиров, следовавшего по «зеленому» коридору, таможенники обнаружили партию камней, которая находилась в запаянном пакете с кремообразной массой. Всего в пакете находилось четыре зеленых камня, напоминавших изумруды. На дне рюкзака пассажира также был найден один розовый камень. Во время личного досмотра мужчина добровольно вынул из кошелька еще семь разных камней: четыре зеленых, два розовых и один синий.

Второй пассажир также был досмотрен на «зеленом» коридоре. Он пытался провезти большой розовый камень в ручной клади. «Экспертиза подтвердила, что это изумруды, рубины, розовый корунд и сапфир», — сообщает пресс-служба ФТС.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере 1 млн руб.

Кроме того, 7 октября таможенники в Сочи нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные украшения на 3 млн руб. В сообщении пресс-службы ФТС говорится, что 38-летнюю женщину остановили на досмотре в «зеленом» коридоре. На вопрос о перевозке запрещенных или подлежащих декларации товаров пассажирка ответила отрицательно. Однако при досмотре в ее рюкзаке нашли «серьги с перламутром и колье в виде четырехлистного клевера с гравировкой Van Cleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra в фирменных футлярах и коробках зеленого цвета».

Пассажирка пояснила, что драгоценности ей подарили и она не знает их цену. Она также сказала, что не знала о необходимости декларации украшений. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров.