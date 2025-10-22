 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Домодедово нашли контрабанду сапфиров, рубинов и корунда на 15 млн руб.

В Домодедово нашли контрабанду сапфиров, рубинов и корунда на 15 млн рублей

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

В аэропорту Домодедово задержали двух иностранцев, которые пытались провезти контрабанду драгоценных камней стоимостью 15 млн руб. Мужчины прилетели из стран Азии в один день, но разными рейсами. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

В ходе досмотра первого из пассажиров, следовавшего по «зеленому» коридору, таможенники обнаружили партию камней, которая находилась в запаянном пакете с кремообразной массой. Всего в пакете находилось четыре зеленых камня, напоминавших изумруды. На дне рюкзака пассажира также был найден один розовый камень. Во время личного досмотра мужчина добровольно вынул из кошелька еще семь разных камней: четыре зеленых, два розовых и один синий.

Второй пассажир также был досмотрен на «зеленом» коридоре. Он пытался провезти большой розовый камень в ручной клади. «Экспертиза подтвердила, что это изумруды, рубины, розовый корунд и сапфир», — сообщает пресс-служба ФТС.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере 1 млн руб.

Кроме того, 7 октября таможенники в Сочи нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные украшения на 3 млн руб. В сообщении пресс-службы ФТС говорится, что 38-летнюю женщину остановили на досмотре в «зеленом» коридоре. На вопрос о перевозке запрещенных или подлежащих декларации товаров пассажирка ответила отрицательно. Однако при досмотре в ее рюкзаке нашли «серьги с перламутром и колье в виде четырехлистного клевера с гравировкой Van Cleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra в фирменных футлярах и коробках зеленого цвета».

Пассажирка пояснила, что драгоценности ей подарили и она не знает их цену. Она также сказала, что не знала о необходимости декларации украшений. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Совкова
контрабанда Домодедово аэропорты таможня ФТС драгоценные камни
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. Инструкция Образование, 14:12
Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы» Город, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ Спорт, 14:06
Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:01
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчета Инвестиции, 14:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России запустили сервис удаленной регистрации кассового оборудования РБК Компании, 14:00
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области Общество, 13:54
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры Общество, 13:51
Почему биткоин не растет, как золото. В чем разница Крипто, 13:48
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея Политика, 13:47 
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин Спорт, 13:46
Автоподборщик Иваницкий об отличиях BMW из Европы, Кореи и КНР в эфире Радио РБК: «Одинаковые, но разные» Авто, 13:44