Власти Сочи предупредили об учебных стрельбах в районе порта

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

22 октября, до 12:00 в акватории Сочинского морского порта проводятся учебные стрельбы, сообщили в администрации города-курорта.

Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие - отработка действий военными проводится в рамках учебных мероприятий и направлена на обеспечение безопасности.

Аналогичные тренировки ранее неоднократно проходили в Севастополе.

Краснодарский край и Сочи подвергается постоянным угрозам атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров. 24 сентября на территории Сириуса была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.