Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе
Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны учебными стрельбами военных
Громкие звуки в Севастополе вызваны тем, что военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов», — говорится в заявлении.
Учения, по словам губернатора, продлятся до 23:00.
В Севастополе регулярно проходят учения флота и российских военных. Например, 12 августа Развожаев предупредил, что в городе пройдут тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения.
В Севастополе действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.