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Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе

Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны учебными стрельбами военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Громкие звуки в Севастополе вызваны тем, что военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов», — говорится в заявлении.

Учения, по словам губернатора, продлятся до 23:00.

В Севастополе регулярно проходят учения флота и российских военных. Например, 12 августа Развожаев предупредил, что в городе пройдут тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения.

В Севастополе действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе
Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев Крым Военная операция на Украине
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