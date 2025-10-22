Защита попросила отменить пожизненный приговор авторитету Шишкану

Олег Медведев в зале заседаний (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана) попросила Верховный суд России отменить вынесенный ему в 2024 году пожизненный приговор. Об этом сообщила его адвокат Елена Сенина «РИА Новости». Медведев отбывает срок за убийства, бандитизм и ряд других преступлений.

«В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — сказала она.

По данным на сайте Верховного суда, жалоба была принята еще в августе. Дата ее рассмотрения не назначена. В карточке дела указано, что оно «направлено для разрешения в нижестоящие суды».

10 июня 2024-го 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы. Дело рассматривал суд присяжных. Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял бандитскую банду в Подмосковье, пришел к выводу суд.

Шишкана и 17 его сообщников признали виновными в убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. В частности, их подозревали в убийстве гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи. Они пропали без вести из своего дома в 2012 году, тела были найдены только в октябре 2019-го.

В том же году Шишкана задержали в Люберцах. Разбирательство по его делу началось осенью 2023 года. Расследование сопровождалось уголовным делом о превышении полномочий в отношении двоих конвоиров — их заподозрили в передаче Медведеву мобильных телефонов от его подручных во время заседания суда.