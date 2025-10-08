В метро Москвы объяснили задержки поездов на «серой ветке»
Несколько поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро («серая ветка») снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала, сообщили РБК в пресс-службе метро Москвы.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Ранее на станции «Отрадное» высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме», — сказано в сообщении.
Поезда следовали с разницей в 15 минут, на платформах собралось большое количество людей, передавал MSK1.
