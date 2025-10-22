 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Борт премьера Австралии внепланово сел в США из-за травмы члена экипажа

Энтони Альбанезе
Энтони Альбанезе (Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images)

Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил внеплановую посадку в США из-за травмы члена экипажа, сообщает телеканал SBS.

Альбанезе возвращался из Соединенных Штатов в Австралию после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, когда на голову члена экипажа упал багаж с верхнего отсека. Лайнер посадили в Сент-Луисе, штат Миссури. Пострадавшего доставили в больницу, а самолет после заправки продолжил полет.

Как отмечает SBS, встреча Альбанезе и Трампа готовилась 10 месяцев и прошла успешно. Стороны, в частности, обсудили торговлю и АУКУС (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе), а также подписали соглашение о редкоземельных и важных минералах.

Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество
Фото:korenyako / Telegram

На прошлой неделе, 15 октября, самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Инцидент произошел, когда чиновник возвращался после встречи министров обороны стран НАТО.

Телеканал Fox News тогда со ссылкой на сервис отслеживания полетов передал, что Boeing Хегсета снижался до аварийной высоты в 10 тыс. футов (примерно 3,05 км).

Полина Дуганова
Австралия премьер-министр самолет аварийная посадка
