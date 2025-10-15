Самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Британии

Пит Хегсет (Фото: Yves Herman / Reuters)

Борт главы Пентагона Пита Хегсета направлялся в США, но совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, заявил помощник чиновника Шон Парнелл в соцсети Х.

Хегсет, как пояснил Парнелл, возвращался после встречи министров обороны стран НАТО. Его джет посадили в Великобритании. «Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности», — заявил Парнелл.

В начале сентября Bloomberg сообщил, что самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил аварийную посадку в аэропорту Пловдива из-за пропажи сигнала GPS.

По данным Flightradar24, навигация оставалась стабильной, а задержка полета составила менее десяти минут. Financial Times сообщила, что европейские власти подозревают Россию, однако Болгария опровергла версию о кибератаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о причастности России неверными.