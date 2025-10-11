КНДР показала ракету, которую в Южной Корее называли «секретным оружием»

Северная Корея представила на параде в честь 80-летия со дня основания Трудовой партии КНДР новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Об этом сообщает центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что в стране разработали «секретное оружие». Южнокорейские эксперты тогда предположили, что «секретным оружием» КНДР может быть «Хвасон-20» или ее модификация, а также межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки. Вероятно, это оружие покажут на военном параде 10 октября, думали эксперты.

Во время церемонии «Хвасон-20» провезли вслед за колонной ракет с гиперзвуковой планирующей боевой частью и гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности, отметило ЦТАК.

На параде также были представлены системы наступательных вооружений нового поколения и другие виды оружия.